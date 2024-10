Eine ältere Frau, die den Abfluss am Rand der Fahrbahn reinigte, ist am Freitag gegen 18.15 Uhr in der Kindsbacher Kaiserstraße von einem 20-jährigen Autofahrer angefahren worden. Sie wurde auf den Gehweg geschleudert und erlitt mehrere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer zunächst weitergefahren, bis er wenige Meter hinter der Unfallstelle von einem Autofahrer auf den von ihm verursachten Unfall aufmerksam gemacht wurde. Der 20-Jährige begab sich anschließend umgehend zurück zur Unfallstelle. Die Polizei Landstuhl bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06371 8050. Insbesondere der unbekannte Verkehrsteilnehmer, der den 20-Jährigen auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.