Wegen eines angebrannten Essens sind in der Nacht zum Montag Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in die Hegelstraße ausgerückt. Ein Rauchmelder in der Wohnung einer 40-Jährigen gab kurz nach 2.30 Uhr Alarm.

Wie die Polizei mitteilte, öffnete die Feuerwehr die Tür, weil die Frau nicht aufmachte. Die 40-Jährige war eingeschlafen. Die Wehrleute weckten die Frau und durchlüfteten die stark verqualmte Wohnung. Der Mitternachtssnack der 40-Jährigen war auf der Herdplatte angebrannt. Nach Angaben der Frau wurde sie während des Kochvorgangs so müde, dass sie sich kurz hinlegen musste. Während ihrer – offensichtlich zu langen – Ruhepause ließ sie den Kochtopf samt Inhalt weiter auf der heißen Herdplatte. Die Frau blieb unverletzt, ein Sachschaden ist nicht entstanden.