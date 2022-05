Wegen eines angebrannten Essens sind am Dienstagmorgen Feuerwehr und Polizei in die Ziegelstraße ausgerückt. Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte, da sie starke Rauchentwicklung in einer Wohnung im 3. Obergeschoss wahrnahmen, wie die Beamten weiter berichten. Weil die Bewohner der Wohnung nicht anwesend waren, öffnete die Feuerwehr die Tür. Auf dem Herd fanden sie angebranntes Essen, das für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.