Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt, bittet Vereine, Verbände und andere Institutionen, die sich am Sommerferienprogramm der VG beteiligen wollen, sich zu melden. Dies sollte so früh wie möglich geschehen, damit bald mit den Planungen begonnen werden kann. Den Kindern und Jugendlichen soll ein Programm mit attraktiven Möglichkeiten zur Gestaltung der Ferien angeboten werden. Wer sich mit einem oder mehreren Programmpunkten beteiligen will, sollte sich bis Freitag, 13. Mai, melden. Hierzu sollte das Formular auf der Homepage der Verbandsgemeinde (www.landstuhl.de/kultur-freizeit/veranstaltungen) heruntergeladen werden. Das ausgefüllte Formular kann per Post, E-Mail oder Fax an die Verbandsgemeinde gesandt werden. Weitere Fragen beantwortet Jennifer Rodgers-Walther, Telefon 06371 83119.