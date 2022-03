Ein 93-jähriger Mann wurde am Mittwoch Opfer eines Trickdiebes. Laut Aussagen des Mannes klingelte der Mann an der Haustür und verschaffte sich unter Vorwand eines angeblichen Wasserschaden Zutritt zur Wohnung, berichtet die Polizei. Während der 93-Jährige im Bad mehrmals das Wasser an- und ausstellen sollte, durchsuchte der Täter die Wohnung. Er stahl Bargeld und Schmuck. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Der 93-Jährige beschrieb den Mann circa 40 Jahre alt mit kräftiger Statur. Er trug einen schwarzen Anzug und eine Ledermütze. Er sprach mit pfälzischem Dialekt. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.