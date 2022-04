Mit einer leider gängigen Betrugsmasche konnte ein bislang Unbekannter Geld kassieren. Wie die Polizei mitteilte, gab sich ein Mann am Freitag in englischer Sprache als Microsoftmitarbeiter zu erkennen. Die Angerufene aus Kaiserslautern folgte den Anweisungen des Betrügers, da angeblich der Computer gehackt worden sei. Nachdem die Geschädigte am Telefon die persönlichen Daten mitsamt Bankverbindungen und Passwörtern angegeben hatte, gewährte sie dem unbekannten Anrufer sogar Zugriff auf den Computer. So war es für den Täter ein leichtes, Geld vom Konto der gutgläubigen Frau abzubuchen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Microsoft nie telefonisch Daten erfassen würde. Zur Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht.