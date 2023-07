Als Mitglied der Naturfreunde Kaiserslautern hat er nicht nur eine Antenne fürs Wandern, für Umwelt und Natur. Mit Leidenschaft bringt sich Andreas Ullrich auch mit seinem Fahrrad bei den Naturfreunden ein. In den Sommermonaten wartet er mit interessanten Angeboten zum Radwandern auf. Er selbst, der gerne aufs Mountainbike steigt und Touren im Pfälzerwald unternimmt, hat seine Vorliebe fürs Radfahren unter anderem bei Radtouren zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) entdeckt. Start mit dem Mountainbike zu einer seiner Lieblingsstrecken ist der Bremerhof. „Von dort geht’s in den kühlen Wald mal hoch, mal runter.“

So nahe ist ihm das Rad, dass er sein Mountainbike gar mit in die Provence genommen hat. „Bei 40 Grad fallen die Touren kürzer aus“, berichtet er aus seinem Urlaubsort. So hat er den 50 Kilometer von seinem Feriendomizil entfernt liegenden Mont Ventoux (1909 Meter), den jeder Rennradfahrer einmal bezwungen haben muss, nur vom Auto aus gesehen. „Die Hitze ist zu groß.“

Am Wochenende geht’s von Kaiserslautern nach Neustadt

Umso mehr freut er sich in den nächsten Monaten auf die von ihm organisierten Radtouren. Für 8. und 9. Juli lädt die Landesfachgruppe Radeln zu einer Tour zum Naturfreundehaus Heidenbrunnertal in Neustadt ein. Teilnehmer aus verschiedenen Ortsgruppen starten am Samstag, 8. Juli, 10 Uhr, am Hauptbahnhof Kaiserslautern. „Eine Zwei-Tages-Radwanderfahrt mit je 40 Kilometern Hin- und Rückfahrt und Übernachtung.“

Zu einer „Tour de Pfalz“ lädt die Landesfachgruppe Radeln in der Zeit vom 30. September bis 3. Oktober ein. Die Vier-Tages-Tour mit Übernachtung in Pfälzer Naturfreundehäusern sei eine Tour von Haus zu Haus, so Ullrich. Eine Zehn-Tages-Reise mit täglichem Wander- oder Radtourenangebot nach Usedom ist vom 13. bis 22. Oktober vorgesehen. Eine Familienfreizeit, in der die Teilnehmer in der „Casa Familia“, einem Haus der Familie, in Zinnowitz, untergebracht sind. „Eine Unterkunft auf Vier-Sterne-Niveau.“ Die Anreise erfolgt mit dem Bus.

Anmeldungen zu den Radtouren und weitere Informationen unter: andreas.ullrich@t-online.de.