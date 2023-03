Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Andreas Kümmert, das Blues-Schwergewicht aus Unterfranken, stattete am Samstag dem Kammgarn-Konzertkeller einen Besuch ab und ließ die Bühne musikalisch erschüttern.

Er ist wohl das Nächste, was wir in Deutschland an amerikanisch geprägten Granatenmusikern haben. Er ist ein Sänger, der hierzulande am nächsten an Joe Cocker oder B.B. King