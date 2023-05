Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schon seit einiger Zeit schreibt der Satiriker Andreas Fillibeck an einem Roman. Dafür lässt er seine Fantasie in seine ureigene Galaxie fernab apokalyptischen Erdendaseins reisen. Eine Kostprobe aus „Rosinante“ gab er nun – musikalisch begleitet von Michael Geib – im Kulturtreff Am WebEnd.

Einfach auf und davon. Weg aus diesen Alltagskäfigen in unendliche Dimensionen des Alls. Solche Bilderwelten nisten schon lange in den Gedankenwindungen des Autors Andreas Fillibeck.