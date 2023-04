Andreas Breier hat ein Ohr für Flüchtlinge. Aus Afghanistan, Syrien, Eritrea, Äthiopien und dem Sudan stammend, sprechen sie bei ihm in der Flüchtlingsberatung der Diakonie Pfalz in der Pirmasenser Straße vor. Nicht zu vergessen: Flüchtlinge aus der Ukraine.

„Zuhören, helfen, beraten, unterstützen und gemeinsam Perspektiven zu einer Integration entwickeln“, so beschreibt er seine Aufgaben. Zusammen mit Vladimir Gerasimov, einem in der Region bekannten Musiker und Musikpädagogen aus St. Petersburg, der seit einigen Jahren in der Pfalz lebt, und auf dessen Dolmetscherdienste Breier gelegentlich zurückgreift, hat er den Kinderchor „SingFried“ initiiert. Zu ihm gehören geflüchtete Kinder aus der Ukraine, die in einer Gemeinschaftsunterkunft in Kaiserslautern wohnen.

„Die Kinder singen internationale Lieder“, verweist er beispielsweise auf Leonard Cohens „Hallelujah“ und John Lennons „Give peace a chance“. Flüchtlingskindern Wertschätzung entgegenzubringen, ihnen eine Möglichkeit zu bieten, sich einzubringen und sie am täglichen Leben teilhaben zu lassen, seien die Motive, zusammen mit Kindern das Chorprojekt anzugehen, erläutert Breier. Unter dem Motto „Wir singen für den Frieden“ habe die Gruppe bereits erfolgreiche Auftritte in der Region hinter sich.

Zwei Benefizkonzerte

Der Chor tritt mit zwei Benefizkonzerten am Samstag, 29. April, in der evangelischen Kirche in Brücken im Kreis Kusel (18 Uhr) und am Sonntag, 30. April, in der Friedenskirche in Kaiserslautern (17 Uhr) zugunsten traumatisierter Kinder aus der Ukraine auf. Zusammen mit Künstlern aus der Region singen und musizieren die Kinder und Jugendlichen für eine gute Sache. Denn während des Konzerts wird das kindgerechte psychologische Vorlese- und Mitmachbuch „Die Reise des Schmetterlings“ der Autorin Kati Bohnert vorgestellt. Das Buch soll auch in ukrainischer Sprache herausgegeben werden, damit traumatisierte Kinder, die zusammen mit Angehörigen vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, es lesen können. Das Celloensemble der Musikschule Kusel bringt sich ebenfalls in das Konzertprogramm mit ein. Nach dem Konzert gibt es Gelegenheit zum Beisammensein und Zeit zum Austausch.