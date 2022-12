Am Montag war er bereits bei Kindern einer kommunalen Kindertagesstätte in Hochspeyer unterwegs. Am Dienstagvormittag besucht Andreas Braun Kinder der Kita St. Norbert, und am Nachmittag stattet der Pastoralreferent der Pfarrei Maria Schutz 50 Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine im früheren Altenheim Zoar in der Menonnitenstraße einen Besuch ab. Ist da noch die Adventsfeier der Ministranten, die er als Nikolaus besuchen wird.

Am 6. Dezember ist Nikolaustag. In der Rolle als Nikolaus ist es Braun wichtig, an den Mann zu erinnern, der im vierten Jahrhundert als Bischof in Myra, einer Stadt der Antike, nahe Antalya in der heutigen Türkei, gelebt hat. Wenn er zu Kindern kommt, ist es ihm ein Anliegen, den Kleinen die Angst vor dem Nikolaus zu nehmen. Der sei gelegentlich wegen Knecht Ruprecht, dem Begleiter mit Sack und Rute, eher gefürchtet.

Ähnlich wie St. Martin sei der Nikolaus ein guter Mann gewesen, der den Menschen geholfen hat, erinnert Braun an die Legende vom Kornwunder. Als ein Schiff mit Korn beladen im Hafen von Myra lag, sei es dem Bischof Nikolaus trotz eines Verbots gelungen, hungernde Menschen der Stadt mit dem Getreide vorm Hungertod zu bewahren. „Eine ähnliche Situation haben wir heute in der Ukraine, wo Schiffe mit Korn beladen darauf warten, ihre Fracht in Länder bringen zu dürfen, wo Menschen hungern.“ Kindern stellt er den Nikolaus als einen guten Freund vor, als tolles Vorbild, Menschen in Not zu helfen. Damit die Kleinen wissen, was ein Bischof ist, legt Braun nacheinander die Kleidungsstücke eines Bischofs an: ein helles Gewand und darüber den Bischofsmantel. Schließlich gehören zu einem Bischof noch Mitra, Bischofsmütze, und ein Bischofsstab. „Der Weihnachtsmann ist eine erfundene Figur, die den Konsum anheizt, aber keinen Realitätsbezug hat“, stellt er klar. Natürlich könne der Nikolaus von einer Frau gespielt werden, erinnert er sich an seine Kindheit. „Damals hat eine Ordensschwester den Nikolaus gespielt.“