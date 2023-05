Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Temperatur messen, Fragebogen ausfüllen, Voruntersuchung durch den Doktor, der die Spendentauglichkeit feststellt: Die Prozedur – bis aufs Temperaturmessen – hat Andreas Bernd lange hinter sich. Wenn der 44-Jährige wie am Mittwoch zum Blutspenden ins Westpfalzklinikum kommt, ist er dort ein so oft wie gerngesehener Gast.

Blutspenden: Andreas Bernd weiß längst, was ihn in der Blutspendezentrale Saar-Pfalz erwartet. Bis zu sechs Mal im Jahr kann er dort als Mann jeweils einen halben Liter Blut abgeben. Am