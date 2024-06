Am Mittwoch, 26. Juni, steigt im Fritz-Walter-Stadion wieder die vom 1. FC Kaiserslautern und von der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens organisierte Ausbildungsbörse. Von 9 bis 16 Uhr präsentieren sich 140 Betriebe aus der Region in der Ost- und Südtribüne – und ein hoher Besuch.

Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, wird am Vormittag die Messe besuchen und sich bei einem Rundgang über die Angebote informieren, berichtet die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Die frühere SPD-Bundesvorsitzende Nahles steht seit knapp zwei Jahren an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit. Sie stammt aus Rheinland-Pfalz und bekleidete in den 2010er Jahren hohe Ämter bei den Sozialdemokraten, unter anderem war sie knapp vier Jahre Bundesarbeitsministerin unter Kanzlerin Angela Merkel.

Laut Peter Weißler, dem Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, ist die Ausbildungsmesse eine gute Gelegenheit, „sich ganz persönlich mit den Anforderungen verschiedenster Berufe und Branchen vertraut zu machen“. Insbesondere regionale Unternehmen sollen aus Sicht Weißlers die Plattform nutzen, um auf Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen hinzuweisen.

Auch einige Profis des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern werden die Messe besuchen und Autogramme geben. Seit einigen Jahren engagiert sich der FCK auch bei der Ausrichtung der Ausbildungsbörse. „Der FCK hat schon immer gezeigt, dass das Thema Ausbildung sehr wichtig ist und es einen Mehrwert hat, den eigenen Nachwuchs zu fördern und Talente ins Team einzubauen“, sagt Thomas Hengen, Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern.

Eine Liste aller teilnehmenden Betriebe und weitere Informationen zur Messe gibt es auf der Seite der Arbeitsagentur.