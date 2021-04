Andrea Buchloh-Adler ist neue Werkleiterin des Eigenbetriebs Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK). Die 52-Jährige, die knapp sieben Jahre die stellvertretende Werkleitung inne hatte, wird künftig zusammen mit dem bisherigen Werkleiter Rainer Grüner die Geschicke der Stadtbildpflege leiten. Nach einer Übergangszeit wird sich dieser wieder ausschließlich um die Stadtentwässerung und die WVE GmbH kümmern.

Chefin von 340 Mitarbeitenden

Buchloh-Adler übernimmt einen Eigenbetrieb mit knapp 340 Mitarbeitenden, bei dem neben den Sparten Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Verwaltung seit 2017 auch die Bereiche Grün- und Tiefbauunterhaltung angesiedelt sind. „Wir haben uns bei der Stadtbildpflege auf den Weg gemacht, aus mehreren unterschiedlichen Arbeitsbereichen einen gemeinsamen Betrieb zu schaffen, in dem die verschiedenen Arbeitsgebiete sich gegenseitig unterstützen und ergänzen“, betont sie. „Um dies zu erreichen, ist unser starkes Team tagtäglich im oft nicht einfachen Einsatz und hierfür bin ich ihm, bin ich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sehr dankbar.“

52-Jährige lebt in Weinheim

Andrea Buchloh-Adler hat an der Fachhochschule für Technik in Mannheim ein Studium der Biotechnologie im Fachbereich Chemische Technik absolviert. Im Anschluss daran war sie knapp zwölf Jahre beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Straßenreinigung der Stadt Mannheim beschäftigt. Im Juli 2014 folgte ihr Wechsel zum damaligen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern (ASK), wo sie als Abteilungsleiterin für den Bereich Abfalllogistik eingestellt und kurz darauf zur stellvertretenden Werkleiterin bestellt wurde. Mit Gründung der Stadtbildpflege Kaiserslautern im Jahr 2017 wurde ihr zusätzlich die Bereichsleitung Technik und Betrieb übertragen. Im Rahmen ihrer neuen Aufgaben leitete sie von kommunaler Seite aus die Verhandlungen mit den Dualen Systemen zur neuen Abstimmungsvereinbarung und wirkte bei der Erstellung des Wirtschaftsplans und Jahresabschlusses der Stadtbildpflege sowie der Gebührenkalkulation mit. Andrea Buchloh-Adler ist Mutter zweier erwachsener Kinder und lebt mit ihrem Mann in Weinheim.