Was Objektkünstler André Mueller einst so erfolgreich auf dem Garten- und Wiesenstück hinter seinem Kindsbacher Wohnhaus initiiert hatte, findet mittlerweile auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände im Ortsteil Hohenecken eine Fortsetzung: seine Jahresausstellung stets archaisch-origineller Kunstwerke. Nun ist es wieder so weit. Am Sonntag heißt das Thema „Schattenfotos“.

Der Titel verrät bereits: André Mueller, der bislang Objekte aus Fundstücken und Überbleibseln kreierte, hat schwerpunktmäßig die Kunstsparte gewechselt. Waren bislang Fotografien nur hier und da Teil installativer Exponate, so wird er dieses Mal ausschließlich Fotoarbeiten ausstellen. Und zwar weniger als Fotograf denn als Objektkünstler, der seine dreidimensional experimentellen Licht- und Schattenszenarien als zweidimensionale Ansicht auf Papier bannt. Dabei bilden – wie immer in den Werken des gebürtigen Franzosen – einfachste Materialien und Gegenstände die Grundlage, um der bildenden Kunst überhaupt ein Profil zu geben. Hinzu kommen Requisiten und das Handwerkszeug: die Kamera. Damit lässt sich Mueller gedanklich einfach treiben, was Licht, Transparenz, Spiegelung und Ähnliches soufflieren, um ein „Schattenfoto“ entstehen zu lassen.

Die Vernissage findet am Sonntag, 23. Juni, ab 11 Uhr auf dem Hoheneckener Privatgelände, Burghalde 8, bei jedem Wetter statt und eignet sich bestens, um mal wieder ganz vertraut über Kunst und die Dinge des Daseins zu sinnieren oder zu diskutieren.