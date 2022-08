Nachdem sie mit ihrem Wagen ein anderes Fahrzeug gestreift hatte, ist eine Autofahrerin einfach weggefahren. Wie die Polizei berichtet, war ein 66-jähriger Mann am Samstag, 13. August, gegen 16.49 Uhr auf der B48 in Richtung Hochspeyer aus Richtung Frankenstein kommend unterwegs. An der Einmündung Fischbach (B48) fuhr eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin aus Fischbach kommend in den Einmündungsbereich ein, um nach links in Richtung Frankenstein (B37) abzubiegen. Hierbei touchierte sie die rechte Fahrzeugseite des Autos des 66-Jährigen und fuhr einfach davon, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Die Polizeiinspektion sucht in diesem Zusammenhang nach einem weinroten, kastenförmigen Wagen und dessen Fahrerin. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 3692150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.