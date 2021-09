Zugänge zum eigenen Demokratieverständnis und den Sichtweisen der anderen Teilnehmenden zu bekommen, das sind die Grundziele eines Seminars im Rahmen der Interkulturellen Woche.

Im Mittelpunkt des Seminars stehen erfahrungsorientierte Aktivitäten und deren Reflexion. Durch das aktive Erleben erhalten die Teilnehmenden einen persönlichen und emotionalen Zugang zu Themen und Fragen der Demokratie. Ausgangspunkt ist die Schaffung von Zugängen zum eigenen Demokratieverständnis und die Reflektion eigener Haltungen und Sichtweisen. Das Seminar kostet keine Teilnahmegebühr und findet am Donnerstag, 30. September, 9 bis 16 Uhr, im Pfarrsaal St. Martin, Klostergasse, statt. Es richtet sich an Fachkräfte und ehrenamtlich Aktive aus allen Bereichen. Eine schriftliche Anmeldung per E-Mail ist noch möglich: integration@kaiserslautern.de.