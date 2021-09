Anbauteile eines Wohnhauses gestohlen und mit einem Kleintransporter abtransportiert haben Diebe in der Straße Am Rambusch. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Täter eine Markise, Teile der Dachrinne mitsamt Fallrohr und Teile eines Malergerüsts. Wegen Renovierungsarbeiten an dem Haus waren die Anbauteile abmontiert beziehungsweise das Gerüst aufgestellt worden. Markise, Dachrinne und Fallrohr lagen im Garten. Zeugen beobachteten, wie zwei Männer in einem weißen Kleintransporter vorfuhren und die Teile in das Fahrzeug luden. Das Ganze passierte bereits am Samstag, 21. August, am Nachmittag. Die Hausbesitzerin hat jedoch erst jetzt Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 zu melden.