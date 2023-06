Bei den Rheinland-Pfalz-Finals, ausgerichtet in Koblenz, turnte sich Anastasia Saß vom TV Erlenbach an die Spitze und wurde Meisterin in der Altersklasse 9.

Anastasia Saß, Ani genannt, hatte schon bei der Pfalzmeisterschaft ihr Können siegreich durchblitzen lassen. Es war eindeutig keine Eintagsfliege. „Ani hat ihre Überlegenheit in dieser Klasse bestätigt“, freute sich Trainerin Kerstin Brand mit ihrem talentierten Schützling. Ani Saß setzte sich durch saubere Übungen an den Geräten Sprung, Boden und Balken vor dem letzten Gerät in Führung und war nicht gewillt, am Barren den Titel noch abzugeben.

Die Turnerin des TV Erlenbach musste als Erste an den Barren und setzte mit 15,25 Punkten ein Ausrufezeichen. In ihrer Altersklasse schaffte es keines der Mädels, weder am Barren, noch an einem anderen Gerät, den Wertungsrichtern so viele Punkte zu entlocken. Mit der Tageshöchstnote am letzten Gerät baute Ani Saß ihre bisherige Führung noch aus und nahm mit insgesamt erturnten 56,775 Punkten den Landesmeistertitel entgegen. Mit dieser Leistung hat sich die Erlenbacherin zudem jetzt schon für den Landeskader RLP 2024 empfohlen.

Der TV Erlenbach hatte in Anna Nekris eine weitere Turnerin bei den Finals an den Geräten. Anna Nekris, unterwegs in der Leistungsklasse 2 der Zehn-/Elfjährigen, bestach am Boden mit einer schönen Choreographie und einer guten Ausführung. Hier erhielt sie mit 12,75 Punkten die höchste Wertung in dieser Altersklasse. Sie beendete den Wettkampf mit insgesamt 46,15 Punkten mit einem laut Trainerin Brand „hervorragenden“ Platz fünf.