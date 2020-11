In der Alex-Müller-Straße sind zwei Autos von unbekannten Tätern zerkratzt worden. Die Fahrzeughalter meldete den Schaden am Dienstag der Polizei. Entdeckt hatten sie ihn allerdings schon am Wochenende. Wann genau die Wagen beschädigt wurden, ist unklar.

Nach Angaben der Polizei parkten beide Autos zwischen Montag, 26. Oktober, und Sonntag, 1. November, in der Alex-Müller-Straße. In dieser Zeit wurden bei beiden Fahrzeugen die rechte Fahrzeugseite sowie die Heckklappe mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 0631/369-2150.