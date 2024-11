Die Polizei Rheinland-Pfalz veranstaltet am Freitag, 22. November, erstmals eine „Crime Night“. Die Veranstaltung richtet sich an 17- bis 36-Jährige, die hinter die Kulissen des Polizeiberufs schauen wollen und sich eventuell beruflich (um-)orientieren möchten. Die Kriminalpolizei (Kripo) Kaiserslautern beteiligt sich an der landesweiten Aktion mit einer Veranstaltung in Logenstraße 5. Zwischen 16 und 21 Uhr können Interessierte mit Ermittlern der Kriminaldirektion Kaiserslautern gemeinsam an einem bislang ungelösten Mordfall arbeiten. Dabei wird die Arbeit der Kripo vorgestellt – es geht unter anderem um Tatortarbeit, Spurensuche und Vernehmungen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Bewerbungen sind bis 15. November per E-Mail an ppwestpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de möglich. Anzugeben sind Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.