Hat diese Tat einen persönlichen Hintergrund – oder war es einfach eine mutwillige Zerstörung, im Dunkel der Nacht? Wer auf die Menge der offenbar wahllos beschädigten Autos blickt, darf auf jeden Fall eher von Letzterem ausgehen: In der Steinstraße hat die Polizei am Freitagmorgen insgesamt neun Fahrzeuge gezählt, deren Reifen plattgestochen worden waren – wahrscheinlich gerade in den Stunden zuvor. Auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt das am Montag ein Präsidiumssprecher. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Laut Polizei kann eine solche Serie „durchaus mal vorkommen“, heißt es, seit Jahren aber habe man so einen Vorfall nicht mehr registriert. Nun sucht das zuständige Altstadtrevier nach Zeugen: Wer war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Steinstraße oder der Raabengasse unterwegs und hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631-369 2150 entgegen.