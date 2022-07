Weil er sich nicht an einen Platzverweis gehalten hat, ist ein 34-jähriger Mann am Mittwochnachmittag in Polizeigewahrsam genommen worden. Der 34-Jährige hatte um die Mittagszeit an einem Kiosk im Hilgardring randaliert. Obwohl Mitarbeiter des Ordnungsamtes ihm einen Platzverweis für die nächsten 24 Stunden erteilt hatten, tauchte der Mann zwei Stunden später wieder auf. Er war stark alkoholisiert, so die Polizei. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 34-Jährige von der Polizeistreife mitgenommen und in einer Zelle untergebracht. Auf den Mann kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. Außerdem wird geprüft, ob ihm die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt werden.