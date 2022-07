Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwochnachmittag aus Mehlbach gemeldet worden. Ein Fahrzeug ist laut Polizei gegen 15.40 Uhr von der Hebelstraße in die Eckstraße eingebogen. Dabei blieb es in der Kurve an einer Hausecke hängen und beschädigte diese. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden, sondern verließ unerlaubt die Unfallstelle. Mehrere Zeugen sahen in dem selben Zeitraum einen Sprinter eines Paketzustellers durch die Straße fahren, der einen zu dem Unfall passenden Schaden aufwies. Ob der Schaden an dem Sprinter von diesem Unfall kommt, und wer der Fahrer des Sprinters war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.