Am Sonntagmorgen sind in Erlenbach zwei Autos an einer Engstelle kollidiert. Der Fahrer eines Chevrolets war laut Polizei um 10 Uhr auf der Straße Am Steinhübel in Richtung Beutlermühle unterwegs, als ihm ein 62-jähriger Autofahrer entgegenkam. Kurz hinter der Einfahrt zum Parkplatz des Friedhofs verengt sich die Straße, so dass nur je ein Fahrzeug die Straße passieren kann. Dort bremste der 62-Jährige seinen Wagen bis zum Stillstand ab. Der entgegenkommende 28-Jährige lenkte sein Auto zwar nach rechts, um an dem stehenden Wagen vorbeizufahren, einen Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern. Die Fahrerseite beider Autos wurden dabei erheblich beschädigt. Trotz des Schadens von insgesamt 8000 Euro waren beide Wagen aber noch fahrbereit, so die Polizei. Die Fahrer wurden nicht verletzt.