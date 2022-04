In Präsenz hat an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern am Montag der Vorlesungsbetrieb im Sommersemester 2022 begonnen. Nicht nur die Erstsemester erwartete auf dem Campus gestern eine bunte Vielfalt an Informationen und sportlichen Aktivitäten rund ums Studium. Doch die Erstsemester waren rar.

So hat man den Campus der TU schon lange nicht mehr gesehen. Mit den Strahlen der Frühlingssonne war auch das Leben rund um die Mensa wieder zurückgekehrt. Zahlreiche Einrichtungen der TU waren mit Informations- und Mitmachmöglichkeiten vertreten. Unter den nur wenigen Studierenden, die sich auf dem Campus eingefunden hatten, suchten auch TU-Präsident Arnd Poetzsch-Heffter und Stefan Löhrke, Vizepräsident für Studium und Lehre, den Kontakt zu Studierenden.

Nach einer guten Erfahrung mit teilweise Präsenzveranstaltungen im Wintersemester biete die Uni im Sommersemester überwiegend wieder Präsenzveranstaltungen an, so Poetzsch-Heffter gegenüber der RHEINPFALZ. „Auch wenn wir mit der digitalen Lehre gute Erfahrungen gemacht haben, war es der Wunsch von Dozenten; wieder physischen Kontakt zu Studierenden zu haben.“ Noch hält die Uni in Gebäuden an der Maskenpflicht fest. „Vorläufig bis zum 8. Mai, dann schauen wir weiter“, sagt der Präsident und ist froh, die Maske auf dem Campus abzuziehen.

Uni-Präsident ist früher gern gesegelt

Ihn erwartet eine Trockenübung auf einem Surfsimulator, mit dem der Unisport Studierenden einen Vorgeschmack auf sportliche Aktivitäten auf dem Wasser macht. Mit dem Trapez um den Leib und den Händen an der Halterung des Segels gilt es in Rücklage, eine typische Surfhaltung einzunehmen. Gar nicht so einfach. Unter Mithilfe von Outdoorspezialist Felix Laport für die Unispitze aber keine Schwierigkeit. Früher sei er gerne gesegelt, heute fehle ihm die Zeit dazu, meint Poetzsch-Heffter.

Über Zeit verfügen auf dem Campus ein paar Studierende des Fachbereichs Bauingenieurwesen. „Endlich mal wieder Leben auf dem Campus“, freut sich Johann Yannik, der wie seine Kommilitonen im vierten Semester studiert, dass die Vorlesung „Massivbau“ wegen Krankheit des Dozenten ausgefallen ist und sie Zeit für einen Campus-Bummel haben. „Bisher haben wir die Uni nur bei Klausuren von innen gesehen. Mal war es die Mensa, mal der Audimax, mal die Sporthalle.“ Das Online-Leben sei nicht schlecht gewesen, aber Präsenz sei besser, so der Student aus Saarland.

Johanna Haas aus dem Nahetal steht die Freude über ein Präsenzsemester ins Gesicht geschrieben. „Ein tolles Gefühl, wieder über den Campus zu schlendern und Studenten zu treffen“, meint die Studentin, die im vierten Semester Molekularbiologie studiert und lässt sich einen Kaffee vom TUK-TUK Mobil, einem Angebot von Campus plus schmecken. Die Zeit im Homeoffice sei nicht schlecht gewesen, doch ziehe sie die Präsenzform vor.

Um Erstsemestern den Einstieg zu erleichtern, waren universitäre Einrichtungen wie Campus plus, das Studierendenwerk, der Unisport mit zahlreichen Sportarten und Kaiserslautern Herzlich Digital auf dem Gelände zwischen Audimax und Mensa vertreten. Doch die Studienanfänger, insgesamt 475 an der Zahl, die sich zum Sommersemester eingeschrieben haben, haben sich an dem Vormittag auf dem Campus rar gemacht. Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik, sind die Fachbereiche, die in ihrer Gunst ganz oben stehen.

Freude bei Lehrenden und Lernenden

Dass Bewegung Geist und Körper fit halten, demonstrierten Mitarbeiter des Unisports und des Unifits. Sie luden zu Sportarten wie Roundnet, Yuming-Fitness, Slackline und Mountainbike fahren ein. Mit blauen und grünen Luftballons machte ein Infostand des Studierendenwerks auf Angebote der Mensa, Studentisches Wohnen und Hilfsangebote in Krisen auf sich aufmerksam. Froh darüber mit zwei Essensausgaben und der Wiedereröffnung des Atriums ins Sommersemester zu starten, zeigte sich Sigrid Henkel, stellvertretende Geschäftsführerin des Studierendenwerks.

Doch nicht nur Studierende freuten sich wie Bolle über den sonnigen Start ins Sommersemester. Mit strahlender Miene berichtete Professor Michael Hassemer vom Lehrstuhl für Zivil- und Wirtschaftsrecht von seiner ersten Präsenzvorlesung im Audimax. „300 Leute waren bei der ersten Live-Vorlesung in Zivilrecht. Es war ein Genuss. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig.“

Info

An der TU sind 12.467 Studierende eingeschrieben: 8983 Präsenz- und 3484 Fernstudierende.