Sportkegler Nico Zschuppe holte im vergangenen Jahr mit der U23-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel. Der Lauterer ist 25. Wer kann da nicht rechnen?

Seit das Virus über die Lande zieht, ist in vielen Sportarten vieles einfach nur zum Abwinken. War 2021 bei den Sportkeglern nicht anders. Kaum ein Kegel wurde im Wettkampf zu Fall gebracht. „Unsere Runde wurde abgesagt beziehungsweise wurden Spieltermine nach hinten verschoben. Meisterschaften konnten nicht stattfinden“, fasst der 25-jährige Nico Zschuppe, ein begeisterter Sportkegler, die vergangene Saison zusammen.

Nun, Zschuppe verbuchte im vergangenen Jahr trotzdem seinen bisher größten Erfolg. International war Kegeln auf höchstem Niveau tatsächlich möglich, die U23-Weltmeisterschaft fand im slowenischen Kranj statt, mit im Team Nico Zschuppe. Nicht sein erster Einsatz im Nationalteam, 2015 reichte es mit der Jugend-Mannschaft bereits zu Silber.

Mit der U23 war nun alles drin. Die Mannschaft war gut aufgestellt, Nico Zschuppe kegelte, als gäbe es kein Morgen mehr, Deutschlands U23-Kegler, sie holten WM-Gold!

Kopfsache

„Kegeln kommt viel vom Kopf. Der muss frei sein, sonst wird das nichts“, weiß Zschuppe, dass allein mit Technik und Kondition die Trefferquote bescheiden bleibt. Der Spieler bringe dann den Druck im entscheidenden Moment nicht auf die Kugel und es gebe kein vernünftiges Ergebnis. An der Spitze werden die Spiele im Kopf entschieden, sagt er.

Zweimal pro Woche steht der Weltmeister im Training auf der Bahn, plus Wochenendeinsatz in der Zweiten Bundesliga. Nico Zschuppe ist Spieler des 1. SKC Nibelungen Lorsch, der gerade den Angriff Richtung Erste Bundesliga startet. Lorsch ist Tabellenführer und noch läuft der Spielbetrieb. Der DOSB hat den Keglern offiziell bestätigt, dass der Bundesligaspielbetrieb zum Leistungssport gehört und so dürfen sie momentan laut den Regeln der Corona-Verordnung ihre Runde weiterspielen.

Einmal pro Woche fährt Zschuppe nach Lorsch zu seinem Verein, trainiert auf der Heimbahn. Ein weiteres Mal in der Woche greift der Lauterer in Sembach zur Kugel, nutzt die Bahn der KF Sembach. „Ich mache dort individuelle Trainingseinheiten des Nationalkaders“, stellt er sein sportliches Programm vor, zu dem auch Joggen, Krafttraining und das Konzentrationstraining gehören. Letzteres findet online mit dem Nationaltrainer statt.

Joggen und Fußball

Das Spielen mit der Kugel, das Joggen im Wald, all das ist für Zschuppe ein schöner Ausgleich. „Ich bin Finanzbeamter beim Finanzamt Kaiserslautern“, stellt er den beruflichen Alltag vor.

Bereits als Kind hat er Spaß am Kegelsport entwickelt. „Es war beim Sommerprogramm bei der Eintracht“, erzählt er davon, dass ihn Margit Welker, frühere Spitzenkeglerin und U18-Nationaltrainerin, an den Kegelsport führte. Damals hat er bei der Eintracht Fußball gespielt, eine Leidenschaft, die bis heute in ihm brennt. „Ich bin großer Fan des 1. FCK“, kommt es direkt. Kegeln ist für ihn so besonders, weil es die Kameradschaft der Mannschaft und den Individualsport bietet.

Die TSG Kaiserslautern, der SKV Old School Kaiserslautern waren seine Stationen, bevor es ihn vor ein paar Jahren nach Lorsch zog. Dort heißt das eindeutige Ziel „Aufstieg in die Erste Bundesliga“. Bis Mai läuft die Runde, dann folgt die Relegation. Zschuppe hofft, dass nicht doch wieder eine virusbedingte Absage erfolgt.

Zurück zur Frage des Alters. Wie kann es sein, dass Zschuppe, der heute 25 ist, im vergangenen Jahr U23-Weltmeister werden konnte? „Die WM hätte bereits im Jahr 2020 stattfinden sollen, wurde aber nach hinten verschoben“, erzählt der Kegler, dass die ursprünglich Nominierten, trotzdem zur WM fahren konnten, auch wenn sie keine U23 mehr waren.