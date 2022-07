Ein dreister – und gefährlicher – Fall von Zechbetrug ist der Polizei am Montagabend angezeigt worden. Ein Taxifahrer erstattete Anzeige gegen eine Gruppe unbekannter Jugendlicher. Diese hatte er, so die Polizei, gegen 20.15 Uhr in die Kaiserstraße gefahren. An einer roten Ampel sprangen die vier Jugendlichen aus dem Auto und flüchteten über einen Parkplatz in Richtung Fußballplatz. Dort sprangen sie über einen Zaun. Der Fahrer beschrieb die Jugendlichen als 15 bis 17 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß. Alle hatten eine schlanke Figur, kurze dunkle Haare und waren dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können, können sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung setzen.