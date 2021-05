Die Ost-Westachse mit der zweiten Spur auf der Nordseite der Fruchthalle war, schon seit 1955 in Betrieb, auch für den Oberleitungsbus und im neuen Rathaus lief die Inneneinrichtung, als die private Aufnahme, zwölf Jahre später, im Mai 1967, gemacht wurde. Das Foto zeigt, was es für die Stadtentwicklung damals noch zu tun gab.

Die Abrissarbeiten der Häuserreihe begannen wenige Tage nach der Aufnahme. Unser aktuelles Foto wurde vom gleichen Standort aus gemacht. Das Quartier auf der Nordseite der Fruchthalle war ein geschichtsträchtiges Stückchen Alt-Lautern. Etwa in der Mitte der historischen Aufnahme von 1967 bei der dunklen Hausfassade zweigt die Spritzenhausgasse ab.

Feuerspritze als Namensgeberin

Die Stadt schaffte im Jahr 1741 eine handbetriebene Feuerspritze an, die sie in dem noch namenlosen Gässchen unterbrachte, das dann passenderweise Spritzenhausgasse benannt wurde. In einem alten Gerberhaus hinter der Fruchthalle richtete die Stadt im Jahr 1863 das erste Schlachthaus ein. Das Gebäude wurde bis nach dem Zweiten Weltkrieg als „Freibank“ benutzt, in der „nur bedingt taugliches Fleisch“ verkauft wurde. Und – da bleibt Lautern unübertroffen – anschließend vermietete die Stadt das Gebäude bis Ende der 1950er Jahre für ein Sarglager.