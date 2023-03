Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das war mal wieder ein Samstag wie gemalt: Sonne, Heimsieg, gut gelaunte Gäste – sogar aus Gegners Reihen. An der „Betzebud“ stehen die Fans wieder Schlange. Und die Belegschaft freut sich übers Wiedersehen mit vielen Stammbesuchern. Was den ersten Saisonsieg der Roten Teufel noch getoppt hat: Die Münchner Löwen sind am Kiosk besonders gern gesehen.

Zwar hat sich nun keiner am Fenster die Nase platt gedrückt. Doch als das Team am Samstag anrückte, warteten die ersten Gäste bereits sehnsüchtig, geplagt von Hunger,