Eine Fußgängerin ist am Montagabend in der Hohenecker Straße in Kaiserslautern von einem Auto angefahren worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wollte die 54-jährige Frau gegen 20.45 Uhr die Fahrbahn an der Fußgängerampel bei Grün überqueren, als ein Opel Corsa aus dem Rauschenweg kam und beim Abbiegen die Passantin erfasste. Die 36-jährige Corsa-Fahrerin hatte die Frau offenbar übersehen. Die 54-Jährige stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.