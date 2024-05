Die Kaiserslautern Bears, der 1. Baseball- und Softballverein Kaiserslautern, sind der älteste noch existierende US-Sportverein der Stadt. Der 1990 gegründete Club tritt dieses Jahr nur dank einer Ausnahmegenehmigung in der dritthöchsten Klasse an.

Am Sonntag (12 Uhr/VfR Kaiserslautern) empfängt das Team von Trainer Antonio Lopez im ersten Heimspiel des Jahres den ehemaligen deutschen Meister Trier Cardinals.

Die Westpfälzer können auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken, die sie zeitweise bis hinauf in die Zweite Bundesliga führte. Über viele Jahre trugen die Barbarossastädter ihre Spiele auf einem Baseballfeld der amerikanischen Streitkräfte an der Vogelweh aus, ehe sie nach den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 und deren Folgen quasi über Nacht ohne Heimspielstätte dastanden. Es folgte eine jahrelange Odyssee auf der Suche nach einem geeigneten Feld.

Unterschlupf fanden die Lauterer „Bären“ in dieser Zeit unter anderem in Ramstein, Mackenbach und im saarländischen St. Ingbert. Eine neue Heimat fanden die Bears schließlich auf dem Gelände des VfR Kaiserslautern, wo der auf 25 Jahre gepachtete Ascheplatz in Eigenleistung zu einem Baseballfeld umfunktioniert wurde.

Das schwarze Jahr

Nach ihrer Gründung etablierten sich die Bears als solides Verbandsligateam. Das schwärzeste Jahr der Vereinsgeschichte erlebten die Lauterer in der Spielzeit 2002, als die Herren-Mannschaft mit einer Bilanz von einem Sieg bei 14 Niederlagen sang- und klanglos in die Landesliga abstieg. Die kommende Spielzeit beendete das Team mit einer positiven Bilanz (8-7), um 2004 dann endgültig durchzustarten. Die Kaiserslauterer verloren kein einziges Spiel und marschierten ungeschlagen zur Meisterschaft. Nur ein Jahr später glückte den Bears dann der bis dahin größte Erfolg der Vereinsgeschichte: Mit 13 Siegen in Serie sicherte sich das Team souverän die Meisterschaft in der höchsten Spielklasse des Südwestdeutschen Baseball- und Softballverbandes. Aus finanziellen Gründen mussten die Bears jedoch auf ihr Aufstiegsrecht verzichten und gingen vorerst weiterhin in der Verbandsliga an den Start.

2008, nach dem Umbau des Platzes zu einem regionalligatauglichen Baseballplatz, folgte als Verbandsliga-Vizemeister und SWBSV-Pokalsieger der Aufstieg in die Regionalliga, wo im darauffolgenden Jahr der Klassenerhalt erreicht wurde. Nach dem Abstieg in die Verbandsliga konnten die von Dauerbrenner Mike Göring gecoachten Westpfälzer zwischen 2014 und 2016 drei Meisterschaften in Folge feiern. Die Rückkehr in eine höhere Spielklasse blieb ihnen jedoch zunächst verwehrt, da der Platz auf dem Gelände des VfR Kaiserslautern nicht mehr den aktuellen Standards genügte.

Auf- und Abstieg

Durch eine Ligareform wurden die Regionalligen zur Spielzeit 2017 abgeschafft und die Zweite Bundesliga dafür auf 42 Mannschaften aufgestockt. Unter der Prämisse, sämtliche Heimspiele auf gegnerischen Plätzen zu absolvieren, nahmen die Bears ihr Aufstiegsrecht war, stiegen mit einer Bilanz von drei Siegen bei 21 Niederlagen jedoch umgehend wieder ab. Mit dem Gewinn der Verbandsliga-Meisterschaft 2019 sicherten sich die Kaiserslautern Bears erneut das Teilnahmerecht am Spielbetrieb der zweithöchsten Spielklasse.

Pandemiebedingt wurde es zwei Jahre lang sehr ruhig um die Westpfälzer, mehr als ein paar Freundschaftsspiele waren in dieser Zeit nicht drin. In der Spielzeit 2022 glückte erneut der Gewinn der Meisterschaft. Mit Antonio Lopez hat dieses Jahr ein neuer Trainer das Kommando. Das Team, in dem eigentlich nur drei Nicht-EU-Ausländer erlaubt sind, besteht überwiegend aus US-Amerikanern. Dank einer Sondergenehmigung dürfen die Bears dennoch am Spielbetrieb teilnehmen.

Das Aushängeschild der Mannschaft ist Andreas Förster, der das rot-weiße Trikot bereits seit über 20 Jahren trägt und nie für einen anderen Verein spielte. „Wir wollen Meister werden“, stellt Lopez klar. Bei den Mainz Athletics III setzte sich sein Team zum Saisonauftakt mit 13:3 souverän durch. Auch bei den Trier Cardinals (25:13) am 5. Mai ließ es nicht viel anbrennen. Dass der Weg zum Titel nur über die Kaiserslautern Bears führt, dürfte somit klar sein.