Jeden September laden Kunstschaffende zu den „Offenen Ateliers“, die eine Aktion des Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Rheinland-Pfalz (BBK) sind. In Kaiserslautern und im Landkreis lassen sich 13 Künstler über die Schulter schauen.

Im Waldschlösschen, der einstigen Gaststätte mit Tanzpavillon und Biergarten aus dem Jahr 1869, residiert seit 2011 die Künstlerwerkgemeinschaft (KWG), zu der insgesamt 23 Maler, Bildhauer, Fotografen, Schauspieler, Literaten, Tänzer, Grafikdesigner und Musiker gehören. Sechs von ihnen, Roland Albert, Klaus M. Hartmann, Reiner Mährlein, Silvia Rudolf, Angelica Steinmacher und Volker Tinti, richteten sich im Waldschlösschen ein Atelier ein. Übrigens ohne Türen und nur mit wenigen Zwischenwänden, alles frei zugänglich und stets mit Gemeinsinn. Ein gutes Ambiente für Kunstinteressierte, das neugierig macht, sich der Kunst und ihren Bereichen zu stellen. Man erfährt viel über die Themen, aber auch die Techniken der Künstler.

Der Objektkünstler Roland Albert

Da ist beispielsweise Objektkünstler Roland Albert. Seit Jahren lernten wir neue Formen seiner meist naturfarbenen Wellpapp-Skulpturen kennen. Bis er seinem Material Gips beimischte, weiße und bunt leuchtende Farbe auftrug und somit neue, echt lebensschmunzelnde Figurenwelten erschuf. Rainer Mährlein wiederum ist gerade dabei, weitere XXL-Formate seiner Papierarbeiten herzustellen.

Die eingedruckten Formen und Farben entstehen durch Kontakt zu Oberflächen diverser Gesteine oder rostigen Metalls. Das Ergebnis stellt überwiegend abstrakt-geometrische Strukturen dar, die schon mal an vertraute Räume erinnern. Mährlein nennt den handwerklichen Vorgang „Prägung“. Damit ergänzt sein zweidimensionales Arbeiten das dreidimensional bildhauerisches Werk, das ebenfalls aus Gesteinen und Metallen entsteht.

Großformatige Papierarbeiten von Silvia Rudolf

Silvia Rudolfs Atelierbereich fällt auch mit großformatigen Papierarbeiten auf. Sie jedoch werkelt mit Stift und Linien, kreiert damit abstrakte Schwarmmotive. Aktuell beschäftigt sie sich verstärkt mit der Relation Zeichnung/Objekt und versucht dabei, Bezüge zwischen diesen beiden Medien herauszuarbeiten. Denn „oft“, so Rudolf, „ist das Objekt eine Art Erweiterung der Zeichnung oder umgekehrt“. Dabei geht es Rudolf um das Erobern realer Räume.

Raumgreifendes Arbeiten ist auch die Sache des Bildhauers Hartmann. Ob Stahl oder Bronzeguss – die Härte des Materials ist Teil seiner künstlerischen Aussage. Und wie er damit umgeht, zeigt er am Sonntag des zweiten Wochenendes in seiner Schmiede in Olsbrücken. Dort sprühen dann schon mal Funken beim Schweißen, flackern Kohlefeuer zum Schmelzen.

Sammlung organischer Pflanzenteile

Eine Sammlerin vorrangig organischer Pflanzenteile nennt sich Angelica Steinmacher. Überzeugend in ihrem Werk ist bereits die Schönheit der naturbelassenen Formensprache. Daneben regen farbige Papiere zu fragilen Objekten von fast transparenter Leichtigkeit an.

Der Blick in die Atelier-Nische von Volker Tinti führt zu einer Überraschung. Gerahmte Blätter mit Motiven von formatfüllenden, farbig-aufgelösten Blütenblätter in Aquarelltechnik fallen auf. Sie stammen aus Tintis Anfangsjahren und bieten den perfekten Kontrast zur geometrischen Präzision seiner bekannten Relief-Tableaus.

Termine

Die KWG-Ateliers sind an den beiden Wochenenden 17./18. und 24./25. September jeweils von 14 bis 18 Uhr offen

Weitere Teilnehmer

Beide Wochenenden 17./18. und 24./25. September jeweils von 14 bis 18 Uhr:

Bann - Engelbert Müller (Malerei, Grafik) jeweils nur sonntags

Steinwenden - Edelgard Lösch (Malerei, Grafik, Plastik,Objekte) Römerstraße 23, jeweils nur sonntags

Niederkirchen - Uta Schade (Plastik, Objekte) Lindenstraße 56

Stelzenberg - Helmut Boy Müller (Malerei, Grafik) Brunnengasse 1

Kaiserslautern - Beverly B. Nevers (Malerei, Grafik), Beethovenstraße 3

Nur am Wochenende 17./18. September jeweils von 14 bis 18 Uhr:

Sulzbachtal - Elsa Vogt-Ramachers (Malerei, Grafik, Plastik, Objekte), Sonnenstr. 8

Nur am Wochenende 24./25. September, jeweils von 14 bis 19 Uhr:

Stelzenberg - Verena Zöge von Manteuffel (Malerei, Grafik, Plastik, Objekte), Am Halben Morgen 1

Olsbrücken - Klaus M. Hartmann (Plastik, Objekte) Hauptstraße 82 (nur am Sonntag)