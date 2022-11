Zweitregionalligist 1. FC Kaiserslautern unterlag am Samstag dem TV Langen in eigener Halle mit 42:77 (21:35). Es war die bislang höchste Saisonniederlage für den Absteiger, der nun seit drei Spielen sieglos ist.

Der FCK hatte im Spiel nach vorne von Beginn an massive Probleme und tat sich von jenseits der Dreierlinie schwer. Von außen fielen insgesamt nur drei Würfe. Langen machte seinem Ruf als abwehrstärkste Mannschaft im Südwesten alle Ehre und ließ nur wenig zu. Die Roten Teufel bissen sich am hessischen Abwehrbollwerk die Zähne aus und brachten im ersten Viertel nur acht Punkte zustande (8:17/10.).

Die Offensivschwäche der Gastgeber zog sich wie in roter Faden durch die gesamte Partie. Der Rückstand wuchs bis zur Halbzeit auf 14 Punkte an (21:35/20.) und war trotz einer engagierten Abwehrleistung in der Folgezeit nicht mehr aufzuholen. Die körperlich überlegenen Gäste spielten ihre Größenvorteile clever aus und kamen wiederholt zu einfachen Punkten am Brett.

„Von der Verteidigungsleistung her war das absolut okay, aber nur 42 selbst erzielte Punkte sind leider unterirdisch“, analysierte Co-Trainer Thomas Erb. Dass bei den Gästen mit Max Trindeitmar (26 Punkte) und Timothy Chabot (20) zwei Spieler gemeinsam mehr Punkte erzielten, als die gesamte FCK-Mannschaft zusammen, sagt im Prinzip alles.

Während sich beim TVL alle Spieler, die zum Einsatz kamen, in die Schützenliste eintrugen, erzielten bei den Hausherren nur sechs Spieler Punkte. Bis auf Daniel Henke (12) und Kevin Croom (10) traf kein Spieler zweistellig. Das war zu wenig, um die dritte Niederlage in Folge zu verhindern.

Langen baute seine Führung nach dem Seitenwechsel konsequent aus und zog bis zum Ende des dritten Viertels auf 55:31 (30.) davon. Der Rest war aus Sicht des ambitionierten Tabellenzweiten Formsache. Während die Giraffen damit der erste Verfolger des noch ungeschlagenen Spitzenreiters Makkabi Frankfurt bleiben, müssen die Rot-Weißen den Blick allmählich nach unten richten.

Bis auf das abgeschlagene Schlusslicht TV Bad Bergzabern liegen sämtliche Teams ab Rang vier noch sehr eng beisammen. „Wir müssen im Training mehr ranklotzen und unsere Offense mehr fordern. Es gibt sicher noch die ein oder andere Baustelle, die wir in Angriff nehmen müssen, wie zum Beispiel die Wurfauswahl“, kündigte Erb an.

Da zwei der drei jüngsten Niederlagen gegen Topmannschaften unterliefen, herrscht noch keine Panik beim Tabellenachten, der dieses Jahr ein sehr junges Team ohne Importspieler ins Rennen schickt. „Wir sind eigentlich eine Landesligamannschaft, die in der Regionalliga spielt. Das kommende Heimspiel gegen Speyer sollten wir dennoch gewinnen, wenn es nicht weiter abwärts gehen soll“, stellte der Co-Trainer unmissverständlich klar.

So spielten sie

1. FC Kaiserslautern: Henke (12), Croom (10), Herzog (9), Lahr (5), Erb, Geßner (je 3), Feichtner, Klein, Middleton, Nickolaus