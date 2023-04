Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn der FCK den Klassenerhalt schafft, lauf’ ich zum Betzenberg. Wohl viele haben Stoßgebete wie dieses schon ausgestoßen, in vielen Kneipen ist nach der x-ten Runde ein Satz wie der gefallen. Aber dass jemand ein solches Versprechen auch wahr macht – so wie früher Menschen in ihrer Not, die versprochen haben, eine Kapelle zu bauen, wenn sie gerettet werden – das kommt nur ganz selten vor.

Stephan Hanisch sagt sowas nicht einfach. Er war im nüchternen Zustand, als er den Schwur geleistet hat, wie er versichert. Er war verärgert über das letzte Vorrundenspiel