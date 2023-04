Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor dem Schöffengericht II des Amtsgerichts Kaiserslautern musste sich am Dienstag ein 38-jähriger Industriemechaniker wegen eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Für den Handel mit Marihuana und Amphetaminen verurteilte ihn das Gericht zu einer Bewährungsstrafe.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, am 13. Februar in seiner Wohnung in der Kaiserslauterer Innenstadt mit nicht geringen Mengen Handel unerlaubten Betäubungsmitteln betrieben