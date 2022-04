Weil ein schnelles Handeln möglicherweise viele Amphibien vor einem Tod auf der Landstraße bewahrt hat, hat sich die BUND-Kreisgruppe Kaiserslautern gemeldet.

In Namen der Naturschützer will Karl-Heinz Klein „ein besonderes Lob, in diesem Fall der Unteren Naturschutzbehörde, landläufig als Umweltamt bezeichnet, dem Stadtforst und dem Personal des Ökologieprogramms aussprechen“.

Amphibienfreunde des BUND hatten laut Klein am Donnerstag, 31. März, um 12.24 Uhr das Umweltamt informiert, dass ein umgestürzter Baum an der Lauterspring das dortige fest installierte Amphibienleitsystem beschädigt hatte. Wegen der aktuell hohen Wanderaktivität der Amphibien sei das eine Gefahrenquelle, da für die Tiere der direkte Zugang auf die Landstraße möglich war. Bereits gegen 15 Uhr sei ein Team des Stadtforsts vor Ort gewesen, um den Baum zu zersägen und vom Amphibienleitsystem herunter zu nehmen. Klein: „Etwas Glück war zwar auch dabei, da in der Entersweilerstraße sowieso gerade ein Team für Pflegearbeiten unterwegs war. Aber spontan einen Zusatzauftrag auszuführen ist wahrscheinlich nicht bei allen Behörden zu erwarten.“

Dass gleich am Morgen des nächsten Tages ein Trupp des Ökologieprogramms vor Ort das beschädigte Leitsystem repariert habe, „hat wohl einige Kröten und Frösche davor bewahrt, auf die Straße laufen zu können, um dort möglicherweise dem Straßenverkehr zum Opfer zu fallen“, so Klein. Er ergänzt: „Und das, obwohl das Personal des Ökologieprogramms alle Hände voll damit zu tun hat, die Unterkünfte für die Flüchtlinge aus der Ukraine herzurichten.“