Mit einem Freispruch endete am Donnerstag ein Strafverfahren gegen einen 26-jährigen Straßenbaumeister, dem die Staatsanwaltschaft Beihilfe zu Drogengeschäften vorgeworfen hatte.

Bei einem von der Polizei überwachten Drogengeschäft sollen, am 13. Februar 2019, in der Nähe eines Lebensmittelmarktes in Kaiserslautern, fünf Kilogramm Amphetamin (Wirkstoff: rund 340 Gramm) für 11.500 Euro den Besitzer gewechselt haben. Der Angeklagte soll dabei einen Tatbeteiligten in seinem Auto zum Übergabeort chauffiert haben, zudem soll er in den Handel eingeweiht gewesen sein.

In der Hauptverhandlung bestritt der Angeklagte, mit der Sache etwas zu tun zu haben. Als er erstmals mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, sei er aus allen Wolken gefallen, erklärte sein Verteidiger für ihn. Er habe an den konkreten Vorgang keine Erinnerung und kenne die Einzelheiten nur aus der Akte. Richtig sei nur, dass er mit seinem Fahrzeug in der Nähe des Tatortes unterwegs gewesen ist, was aber nicht ungewöhnlich sei, da er regelmäßig dort zu tun habe. Einen Tatbeteiligten, den er flüchtig kenne, habe er wohl auch mal mitgenommen. Von einem Rauschgiftgeschäft habe er indessen keine Kenntnis gehabt, so der Verteidiger.

Tatbeteiligter entlastet den Angeklagten

Zwei Tatbeteiligte, die inzwischen wegen des besagten Deals rechtskräftig verurteilt sind, hatten den Angeklagten mit ihrer Zeugenaussage bereits in einer früheren Verhandlung entlastet. Einer hatte erklärt, der 26-Jährige habe bei dem Geschäft keine Rolle gespielt. Rein zufällig sei er dem Angeklagten begegnet und habe ihn gebeten, ihn zu fahren, was der dann auch getan habe. Was er vorhabe, habe er dem Angeklagten nicht gesagt, so der Zeuge. Der Angeklagte habe auch nicht danach gefragt.

Mit einem Telefonmitschnitt der Polizei konfrontiert, aus dem hervorgehen soll, dass ein Deutscher bei dem Geschäft als Aufpasser anwesend sein werde, hatte der Zeuge erklärt, er habe bei dem Telefonat keine Namen genannt. Der Angeklagte sei jedenfalls nicht gemeint gewesen.

Der andere, ebenfalls verurteilte Tatbeteiligte, hatte damals bekundet, der Angeklagte habe ihn und den weiteren Beteiligten lediglich nach Hause gefahren, wobei er nicht mit in der Wohnung gewesen sei.

Nachdem der damalige Staatsanwalt eine Stelle aus den Feststellungen des zwischenzeitlich rechtskräftigen Urteils gegen einen Tatbeteiligten zitiert hatte, aus der sich ergeben soll, dass dieser den Angeklagten belastet, hatte das Schöffengericht das Verfahren ausgesetzt. Nunmehr hörte es zwei Richterinnen des damaligen Gerichts zu dem betreffenden Zitat. Nur eine der beiden Richterinnen konnte sich noch daran erinnern und bestätigte, dass die entsprechende Aussage so gemacht worden sei. Allerdings habe der damalige Angeklagte insgesamt eine verwirrende Einlassung abgegeben, die nach halbjähriger Verfahrensdauer erst am Ende erfolgt sei. Die den heutigen Angeklagten betreffende Aussage sei nicht weiter überprüft worden.

Staatsanwalt hatte Bewährungsstrafe gefordert

Anders als dem Staatsanwalt reichte dem Schöffengericht das Beweisergebnis für eine Verurteilung nicht aus. Mit dem Verteidiger war es der Auffassung, dass in dem Verfahren bezüglich des Angeklagten zu viele Schlussfolgerungen getroffen und zu wenig ihn belastende Beweise vorhanden seien.

Der Staatsanwalt hatte eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten gefordert. Eine Beihilfe sei nach seiner Bewertung erwiesen. Dieser habe bei dem Rauschgiftgeschäft allerdings eine äußerst untergeordnete Rolle gespielt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.