Ein grüner Pfeil könnte an der Kreuzung Brandenburger- und Hohenecker Straße für die Zeit der Bauarbeiten die Fahrt in die Innenstadt beschleunigen – schlägt eine Leserin vor. Die RHEINPFALZ hat die Idee an die Stadtverwaltung weitergeleitet, die ihn nun geprüft hat.

Die Brandenburger Straße bleibt zwischen der Pariser Straße und der Kreuzung Hohenecker Straße noch bis Januar 2021 gesperrt. Die Vollsperrung dort ist laut den Stadtwerken Kaiserslautern zum Verlegen von Leitungen notwendig. Mit der weiterhin angeschalteten Ampelanlage an der Kreuzung Brandenburger- und Hohenecker Straße hat eine Leserin so ihre Erfahrungen gemacht: „Nachdem ich vergangene Woche mehrmals morgens mutterseelenallein an der Hohenecker Straße an der roten Ampel zur Einfahrt in die Brandenburger Straße in Richtung Innenstadt stand, dachte ich, dass hier doch für die Zeit der Sperrung einfach ein grüner Pfeil zum Rechtsabbiegen ein wenig Erleichterung verschaffen könnte.“ Der dürfte nicht so viel kosten, es müsste keine Ampel umprogrammiert werden, und zumindest die Rechtsabbieger wären zufriedener, zeigt sich die Leserin überzeugt.

Die Straßenverkehrsbehörde hat sich dem Vorschlag angenommen und die Situation in der Brandenburger Straße überprüft, antwortet die Stadtverwaltung auf den von der RHEINPFALZ weitergeleiteten Vorschlag. Der Verkehrsfluss sei dort aufgrund der Baumaßnahme zwar grundsätzlich unterbrochen, dennoch müsse mit kreuzendem Verkehr gerechnet werden. „Dieser kommt zum einen über die Ausfahrt des Baumarkts und zum anderen über den stark frequentierten Radweg aus der Karl-Pfaff-Siedlung“, erläutert die Pressestelle der Verwaltung. Da die Erfahrungen zeigten, „dass insbesondere der schwächere Radverkehrsteilnehmer schnell übersehen wird, wenn ein grüner Pfeil angebracht wird, würde sich das Unfallrisiko an besagter Stelle erheblich erhöhen“.

Der Anteil an Radfahrern sei gerade während der Corona-Zeiten enorm angestiegen, weshalb hier besondere Vorsorge geboten sei. Daher lautet das Fazit der Verwaltung: „Jeder Verkehrsunfall mit oft erheblichen Folgeschäden ist einer zu viel. Deshalb hat sich die Straßenverkehrsbehörde, um alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen zu schützen, gegen die Einrichtung eines grünen Pfeils entschieden.“