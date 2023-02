Die Demonstration unter dem Motto „Ami go home“ in Ramstein-Miesenbach verlief laut Polizei friedlich. Wegen dieser Versammlung war die Polizei am Sonntag im Ortsbereich sowie rund um die Air Base im Einsatz. Sowohl die Kundgebungen zu Beginn und Ende der Versammlung als auch der Fußmarsch verliefen ohne besondere Vorkommnisse, berichtet die Polizei. In der Spitze wurden bis zu 2500 Teilnehmer gezählt. Am Nachmittag kam es für rund eine Stunde zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen entlang der Aufzugsstrecke.