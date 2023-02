Unter dem Motto „Ami go home“ haben private Veranstalter für Sonntag, 26. Februar, die Durchführung zweier Kundgebungen und eines Aufzugs angemeldet. Dies teilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern auf Anfrage mit. Um 12 Uhr soll eine Auftaktkundgebung auf der Fläche des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in Ramstein-Miesenbach beginnen. Danach laufen die Teilnehmer durch Ramstein-Miesenbach bis zur Zufahrt zum West Gate der Air Base Ramstein. Eine Abschlusskundgebung am Verkehrskreisel an der Zufahrt zum West Gate soll folgen. Das Ende der Veranstaltung ist für etwa 17.30 Uhr geplant, teilt die Kreisverwaltung weiter mit. Der Veranstalter rechne mit rund 2000 Teilnehmern. Die Evangelische Kirche der Pfalz weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die Veranstaltung durch Redebeiträge von Personen gestaltet werden solle, „die bisher mit nationalistischen, teils offen rechtsradikalen Äußerungen und Gedanken aus der Querdenker- und Reichsbürger-Szene aufgefallen“ seien.