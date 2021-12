„Ich freue mich immer wieder, wenn ich mit Amerikanern ins Gespräch komme. Da leben alte und schöne Erinnerungen auf.“ Wenn David Lyle, Geschäftsführer der Gartenschau und geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe Kaiserslautern, auf Amerika zu sprechen kommt, kann er etwas erzählen.

Einen Teil seiner Kindheit und Jugend hat er mit Amerikanern verbracht. „Einiges aus dieser Zeit hat mich geprägt und ist Teil von mir“, so der 60-Jährige, dessen amerikanischer Vater Ende der 50er Jahre nach Bayern versetzt wurde, um als US-Luftwaffenpilot Piloten in Deutschland auszubilden. „Dort hat er meine Mutter kennengelernt und geheiratet.“

Anfang der 60er Jahre folgte die fünfköpfige Familie dem Vater wieder in die USA. „Als Soldat der amerikanischen Streitkräfte bleibt man nicht lange an einem Ort.“ Alabama, Texas, Arizona, Maryland und South Carolina waren Stationen, zu denen die Familie dem Vater gefolgt war.

Bevor David Lyle in den 70er Jahren mit seinen Eltern in die Pfalz kam, machte die Familie in Bayern und Baden-Württemberg Station. Dem Besuch des Wilhelm-Erb-Gymnasiums und der Highschool auf der Vogelweh folgte ein Studium der Informatik an der Außenstelle der University of Maryland in München. Auch wenn er sich durch und durch deutsch fühlt und das Leben in Deutschland sehr schätzt, „ist ein kleiner Teil von mir noch in Amerika verwurzelt“. Als Kind hat David Lyle die bunte Weihnachtsdekoration und Beleuchtung in den USA geliebt. Heute entspricht die Weihnachtsbeleuchtung der Gartenschau eher seinem Geschmack.

Apropos Gartenschau: Die genießt bei den in der Pfalz stationierten US-Streitkräften einen hohen Freizeitwert. „Amerikaner sind ein Teil unserer Gartenschaubesucher“, sagt David Lyle. „Wir werben mit Plakaten und Veranstaltungsprogrammen in englischer Sprache für einen Besuch auf der Gartenschau.“ Entsprechend gut sei die Resonanz. Gerne nimmt sich der Geschäftsführer die Zeit, mit amerikanischen Familien ins Gespräch zu kommen. Er führt sie mit ihren Kindern über die Legoausstellung und erläutert ihnen dabei das inklusive Konzept zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. „Wir unterhalten uns, wie sich Dinge in Amerika über die Jahre verändert haben, und ganz nebenbei kann ich meine Englischkenntnisse auffrischen.“