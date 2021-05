Der American Football und Cheerleading Verband Rheinland-Pfalz (AFCV-RLP) hat seine Teams wegen der Corona-Pandemie und deren Folgen aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Das trifft auch in der Football-Oberliga die Kaiserslautern Pikes, die aber noch immer hoffen, in diesem Jahr wenigstens Freundschaftsspiele austragen zu können.

Seit Anfang März ist der Trainingsbetrieb bei den Pikes wegen des Coronavirus eingestellt. „Es gab noch keine Vorgaben. Schon als die Kitas schlossen, stellten wir den Betrieb ein“, berichtete Headcoach Andreas Baur noch zuletzt. Die Cheerleader-Abteilung folgte, als die Hallen auf Anordnung der Behörden geschlossen wurden. Bis zum 30. April hat der American Football Verband Deutschland den Spielbetrieb untersagt; damit wäre sogar ein regulärer Saisonbeginn der Pikes am 2. Mai gegen die Saarland Hurricanes II auf dem Sportgelände des Schulzentrums Süd theoretisch noch möglich gewesen. Mittlerweile ist aber nicht nur das Training bis auf Weiteres hintangestellt, sondern auch der Spielbetrieb für die Mannschaften des AFCV in der Saison 2020 beendet, bevor diese eigentlich begonnen hat. Schon vor Wochen trug Baur vor, dass es auch einer Saisonvorbereitung über mehrere Woche bedürfe. Auch auf den zunächst als Alternative vom AFCV vorgeschlagenen Theorieunterricht wurde wegen des Versammlungsverbotes verzichtet.

Die Vereine wollten Klarheit

„Die Entscheidung hat der Verband mit den Vereinen getroffen. Die Vereine wollten jetzt Klarheit, wir haben uns dementsprechend geeinigt. Es ging auch um Planungssicherheit. Es wären ja auch Kosten entstanden für Auswärtsfahrten oder die Verpflegung bei den Heimspielen“, sagt Baur. Die Mannschaften aus dem Saarland und Hessen haben noch nicht zurückgezogen.

Bedeutet das nun den Abstieg, oder sollte es doch noch zu einem Saisonstart kommen? „Nein, wir haben ja nicht selbst abgemeldet. Der Verband hat uns abgemeldet, deshalb werden keine rheinland-pfälzischen Teams auf- oder absteigen“, erklärt der Pikes-Headcoach, der auch eine Wintersaison für schwierig hält, da nicht jedem Team uneingeschränkt ein Platz zur Verfügung steht. Ein weiterer Plan wäre eine Einfachrunde gewesen. Das heißt: Es hätte nur ein Spiel gegen jede Mannschaft gegeben. „Da hätte sich die Frage gestellt, wer bei wem spielt. Da geht es dann auch um Zuschauereinnahmen“, erklärt der Coach der Hechte und verweist auf steigende Einnahmen bei Heimderbys.

Hoffnung besteht jedoch, den Trainingsbetrieb in nicht allzu ferner Zeit wieder aufnehmen zu können. „Dann kann man vielleicht auch überlegen, ob man noch zwei Freundschaftsspiele absolviert, vielleicht im August. Oder es gibt eine Liga ohne Wertung. Das ist schon ein Ziel“, sagt Baur, der die Saisonabsage auch deshalb für richtig hält, weil die Organisation einer zu weit nach hinten verschobenen Saison sich schwierig gestaltet hätte. „Das hätte zu Engpässen bei den Schiedsrichtern führen können“, erklärt er.

Doch was machen die Pikes nun? Abwarten lautet die Devise von Baur, der nun warten will, bis eine Genehmigung des Trainingsbetriebs von der Stadt Kaiserslautern oder der Landesregierung von Rheinland-Pfalz kommt. Hinsichtlich des Theorieunterrichts verweist er auf fehlende Möglichkeiten, dies via Videokonferenz durchzuführen. „Die Spieler werden momentan vom Fitnesstrainer Michael Jäckel fit gehalten“, so Baur, der bereits von dessen Training während der Wintermonate begeistert war. Diese Übungseinheiten fänden jedoch auf freiwilliger Basis statt. Baur selbst bildet sich hingegen sportlich durch Internetvorträge fort. „Wir sind im Verein guter Dinge, dass wir im nächsten Jahr wieder spielen können“, zeigt sich der Pikes-Trainer durchaus positiv gestimmt mit Blick auf die Zukunft.