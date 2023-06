Ameisen sind überall: Tief in der Erde, in Baumkronen, in Blumentöpfen. Sie sind faszinierende Kreaturen und bilden mit ihren Staaten faszinierende, hochorganisierte Superorganismen. Auf der Suche nach Ressourcen für ihren Staat dringen sie auch in menschliche Behausungen ein – und das geht den meisten Menschen dann doch zu weit. Was tun? Eine Gärtnermeisterin hat uns ihre Tricks gegen das große Krabbeln verraten.