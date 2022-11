Das 8. Martini-Konzert des Hilfevereins KaiserLions e.V. findet am Sonntag, 6. November, 17 Uhr, in der Fruchthalle statt. Auf dem Programm stehen Titel aus Pop, Funk und Soul.

Die Ambassadors Rock Band ist Teil der United States Air Forces in Europe Band und lässt das Erbe der klassischen amerikanischen Popmusik lebendig werden. Sie treten vor einem internationalen Publikum in ganz Europa und Afrika auf. Die neunköpfige Band spielt beliebte Hits aus den 70er, 80er, 90er und 2000er Jahren. Sie fesseln die Konzertbesucher jeden Alters mit Pop, Funk & Soul und bringen das Publikum in den Rängen zum Tanzen, verspricht der Veranstalter weiter.

Der Lions Club Kaiserslautern Lutra hat sich im Jahr 2012 als zweiter Club neben dem Lions Club Kaiserslautern gegründet. Dabei setzen sich mehr als 30 Frauen und Männer für Projekte in Kaiserslautern und der Region ein. Als Teil der weltweiten Lions Club International Organisation sind soziales, gesellschaftliches und kulturelles Engagement zentrale Anliegen des Clubs. Vor diesem Hintergrund findet nun schon zum achten Mal an einem Sonntag im November das alljährliche Lions-Martini-Konzert für Musik- und Kulturinteressierte in Stadt und Land statt, in Kooperation mit dem Referat Kultur der Stadtverwaltung Kaiserslautern .

Konzert

Am Sonntag, 6. November, 17 Uhr (Einlass: 16 Uhr), in der Fruchthalle; Karten gibt’s im bekannten Vorverkauf und bei der Tourist-Info.