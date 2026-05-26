Erfolgreichste Teilnehmerin beim Pfingstturnier in Miesau war Xenia Kaehl-Schmidt aus Schellweiler mit vier Siegen. Auch beim Fackelspringen trumpfte eine Amazone auf.

Das Reit- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Miesau an Pfingsten ist ein sportliches und auch ein gesellschaftliches Ereignis. Sportlich wurden Prüfungen in den Springen und den Dressuren bis zur Kasse M angeboten. Die Zuschauer bekamen an den zwei Turniertagen spannenden Reitsport geboten. Gesellschaftlich hat das Turnier schon immer einen hohen Stellenwert besessen. Dazu trug auch diesmal das Fackelspringen am Sonntag als Abschluss der Wettbewerbe bei.

Fehlerfrei und mit deutlichem Vorsprung

Erfolgreichste Teilnehmerin des Turniers war Xenia Kaehl-Schmidt aus Schellweiler mit vier Siegen. Darunter die Springprüfung der Klasse M, die sie fehlerfrei absolvierte und letztlich mit einem deutlichen Vorsprung von 6,06 Sekunden für sich entscheiden konnte – vor Steffen Schmalenberger aus Trippstadt mit der neunjährigen Stute Calea. Xenia Kaehl-Schmidt ritt den sechsjährigen Zweibrücker Wallach Remondo. „Wir unterstützen gerne regionale Turniere“, erklärte die 21-Jährige, die auch international bei Wettbewerben der Klasse S an den Start geht. So Anfang Mai in Münster bei einer Drei-Sterne-Prüfung. Die Amazone wurde in den Bundeskader aufgenommen und war bei den deutschen Meisterschaften der Vielseitigkeitsreiter in den Jahren 2023 und 2026 platziert.

In Miesau war sie am Samstag mit sechs Pferden und am Sonntag mit vier Pferden am Start. Neben dem Sieg in der Springprüfung der Klasse M gewann die Ausbilderin des reiterlichen Nachwuchses und junger Pferde die Springpferdeprüfung der Klasse A mit zwei Sternen mit dem fünfjährigen Hengst Santino, die Gewöhnungs-Spring-Prüfung mit dem vierjährigen Fuchswallach D’Aganix Chipmunk und die Springpferdeprüfung der Klasse A mit Santino.

14-jährige Reiterin gewinnt Springprüfung

Prüfungen mit Stechen oder Siegerrunden sind immer wieder ein Leckerbissen bei Springprüfungen. In Miesau war es eine L-Springprüfung über zunächst zehn Hindernisse mit elf Sprüngen. Vier Reitpaare blieben fehlerfrei, die nun in der Siegerrunde ihren Gewinner suchten. Letztlich gewann über die sechs Hindernisse die 14-jährige Ida Fischer vom Pfälzischen Pony-, Reit- und Fahrverein Thaleischweiler-Fröschen mit dem 13-jährigen Wallach Quickquek bei einem Vorsprung von 3,24 Sekunden vor Steffen Schmalenberger mit Calea. „Ich bin nicht auf Sieg geritten, sondern wollte fehlerfrei bleiben, da ich mit diesem Pferd in der Springprüfung der Klasse M noch an den Start gehen werde“, sagte Schmalenberger. „Es war mein erster Sieg mit Quickquek“, freute sich die Gewinnerin aus Thaleischweiler-Fröschen. „Ich liebe das Turnier in Miesau wegen der herzlichen und familiären Atmosphäre“, sagte die Amazone nach ihren Siegen am Wochenende. Zuvor gewann sie mit dem siebenjährigen Wallach Milky Way die Zeitspringprüfung der Klasse L, die Punktespringprüfung der Klasse L mit Joker und die Amateur-Stilspringprüfung der Klasse L.

Zehn Hindernisse bei elf Sprüngen

Zehn Reitpaare gingen dann in der Springprüfung der Klasse M mit zehn Hindernissen bei elf Sprüngen an den Start. Für die 350 Meter lange Strecke setzte Parcoursbauer Michael Bommer eine Zeit von 69 Sekunden. Wie schon erwähnt, ging der Sieg an Xenia Kaehl-Schmidt vor Steffen Schmalenberger mit Calea und Elmar Wilz vom Reit- und Fahrverein Haidehof bei Kirchheimbolanden mit dem 15-jährigen Zweibrücker Wallach Larino.

Fackelspringen vor großer Kulisse

Das Fackelspringen von Miesau, landesweit einmalig, füllte mit Beginn der Dämmerung sowohl die überdachten Sitzplätze als auch die Stehplätze um den Turnierplatz. Auf einer Strecke von 400 Metern waren neun mit Fackeln beleuchtete Hindernisse mit zehn Sprüngen aufgebaut. Sechs Reitpaare kamen mit jeweils einem Abwurf ins Ziel, so dass die Zeit über Sieg und Platzierungen entschied. Mit einem Vorsprung von 3,48 Sekunden gewann Hanna Pippaart vom Reit- und Fahrverein Zweibrücken mit dem achtjährigen Hannoveraner Wallach Contero vor ihrer Mannschaftskollegin Svenja Voigt mit dem 14-jährigen Hannoveraner Wallach Henning’s Laurenzio.

Nené Gall vom Reitverein Hochdorf gewann mit dem achtjährigen Westfalenwallach Feiner Dantino die Dressurprüfung der Klasse M mit Kandare am Samstag und am Sonntag die Amateur-Dressurprüfung der Klasse M mit Trense sowie die Dressurprüfung der Klasse M mit Kandare.