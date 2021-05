Die Expansion des weltweit größten Online-Händlers in Kaiserslautern geht weiter. Jetzt hat das Unternehmen mitgeteilt, dass in der Stadt ein Verteilzentrum entstehen soll, das im Sommer an den Start geht. Vor Jahresfrist erst war bekannt geworden, dass Amazon auf dem Einsiedlerhof ein großes Logistikzentrum errichtet, 1000 Arbeitsplätze sollen dort entstehen.

In dem Verteilzentrum in der Marie-Curie-Straße 6 werden nach Amazon-Angaben Pakete aus den Logistikzentren – also aus Frankenthal und künftig vom Einsiedlerhof – ankommen, von Lieferpartnern abgeholt und bis an die Haustür der Kunden zugestellt werden. Bislang war das von Kaiserlautern aus am nächsten gelegene Verteilzentrum in Mannheim. Amazon will im Industriegebiet Nord rund 100 Arbeitsplätze schaffen, teilte das US-Unternehmen, das seinen Deutschland-Sitz in München hat, mit. Für die Auslieferung der Pakete sollen 180 Fahrer zuständig sein, kündigte der Online-Riese weiter an. Die Anlieferung der Pakete aus den Logistikzentren erfolgt vor allem nachts, informierte Amazon. Bei der Sortierung würden bereits die Routen für die Auslieferung berechnet. Zusammengearbeitet werde mit lokalen, unabhängigen Lieferpartnern. Ein Lager gibt es in dem Verteilzentrum nicht.

Weiteres Zentrum in Ramstein-Miesenbach

Ein weiteres Verteilzentrum wird in Ramstein-Miesenbach entstehen. Im Dezember erst hatte zudem der Logistiker ID Logistics seinen Betrieb im Industriegebiet Nord aufgenommen. Die Immobilie für das Verteilzentrum im IG Nord wurde laut Amazon vom Vormieter als Lager für Reifen und Aluminiumfelgen genutzt.

Oberbürgermeister Klaus Weichel sagte am Dienstag auf Anfrage, wenn Amazon in Kaiserslautern seinen Schwerpunkt setze, sei das ein deutliches Zeichen, dass das Unternehmen an den Standort glaube. Durch die Ansiedlung entstünden positive Effekte für die gesamte Region, auch Handwerks- und Zulieferbetriebe profitierten. Stefan Weiler, Chef der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, betonte, Kaiserslautern setze damit nicht zu sehr auf einen Logistik-Schwerpunkt. „Wir haben viel Wissenschaft vor Ort, viel Industrie. Und jetzt auch noch Logistik. Das ist eine gute Mischung.“ Zumal Amazon auch Arbeitsplätze für Nicht-Akademiker anbiete. Die fehlten in der Stadt mit über 5000 Arbeitslosen. „Das ist genau das, was wir brauchen“, so Weiler.

Bestandsimmobilie wird umgebaut

Vermieter im IG Nord ist die Garbe Industrial Real Estate GmbH. Das Objekt mit einer Hallenfläche von 4400 Quadratmetern steht auf einem 31.000 Quadratmeter großen Grundstück, das Garbe Industrial Real Estate im vergangenen Sommer erworben hatte. Die Immobilie wird derzeit auf die baulichen und logistischen Anforderungen von Amazon zugeschnitten und durch einen dreigeschossigen Vorbau erweitert. Darin sollen auf einer Fläche von 1600 Quadratmeter Büros und Sozialräume untergebracht werden. Außerdem entstehen auf dem Außengelände Verkehrsflächen und Stellplätze für 76 Pkw und 168 Vans.

„Logistik für die letzte Meile“

Ausschlaggebend für die Ansiedlung war vor allem die strategische Lage und die gute Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur, teilte der Projektentwickler mit. Der Standort liegt etwa fünf Kilometer von der Autobahn 6 entfernt. Amazon wird die Immobilie für die Logistik auf der sogenannten letzten Meile nutzen. Nach Angaben von Garbe Industrial Real Estate sind Vorrüstungen zum Aufladen von Elektrofahrzeugen geplant. Ein Amazon-Sprecher sagte am Dienstag, in Deutschland bestehe Amazons Lieferflotte bereits aus 800 schadstoffarmen Elektrolieferwagen. Weitere E-Lieferfahrzeuge seien geplant.

Der Bau des Logistikzentrums auf dem Einsiedlerhof hinter dem Opel-Gelände soll in den nächsten Monaten beginnen. Auf dem 18 Hektar großen Grundstück rollen schon die Bagger, das Gelände wird für den Bau vorbereitet. Die städtische Tochter WVE hatte das Geschäft mit Amazon eingefädelt.