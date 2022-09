Harald Lauer heißt der neue Pächter der ehemaligen Gaststätte Kaiser’s. Ein klassisches Restaurant wird es hier nicht mehr geben. Das sieht das neue Konzept nicht vor. Eine Bierkneipe soll Kaiser’s werden. Hungern müssen die Gäste aber nicht.

Mehr als 5000 Mitarbeiter sollen perspektivisch im am Montag in Betrieb gegangenen Amazon Logistikzentrum arbeiten. 1800 davon aus Fleisch und Blut. Die anderen sehen wie die Fitnessstudio-gestählten großen Brüder eines Staubsaugerroboters aus und sorgen auf drei Ebenen mit insgesamt 40.000 mobilen Regalen für Ordnung.

Mit einer „Gaspreisanpassung“ befasst sich der Landstuhler Stadtrat am Dienstagabend. Bürgermeister Ralf Hersina wollte zwar vorab noch keine Zahlen nennen, doch die Richtung ist klar: Ab 1. November müssen Kunden der Stadtwerke tiefer in die Tasche greifen.

Im Wandel der Jahreszeiten: Kein frisches Grün und keine goldgelbe Blätterfärbung. Mit Beginn des meteorologischen Herbstes trägt die Friedenslinde in Bruchmühlbach teils bröseliges Braungelb. Der Sommer hat ihr zugesetzt.

Die Kanalsanierung in der Innenstadt wird fortgesetzt: Als nächstes soll eine Firma im Auftrag der Stadtentwässerung die Kanäle rund um den Adolph-Kolping-Platz sanieren. Geplanter Beginn ist am 12. September in der Kanalstraße.

Er wollte wissen, warum sein Vater so geworden ist, wie er geworden ist: Das war eine der Hauptmotivationen für den Lautrer Autor Christian Baron, um sein zweites Buch „Schön ist die Nacht“ zu schreiben.