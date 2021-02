Die Expansion des weltweit größten Online-Händlers in Kaiserslautern geht weiter. Jetzt hat das Unternehmen mitgeteilt, dass in der Stadt ein Verteilzentrum entstehen soll, das im Sommer an den Start geht. Vor Jahresfrist erst war bekannt geworden, dass Amazon auf dem Einsiedlerhof ein großes Logistikzentrum errichtet, 1000 Arbeitsplätze sollen dort entstehen.

Von dort aus gehen Pakete zu Kunden

In dem Verteilzentrum werden nach Amazon-Angaben Pakete von Amazons Logistik- und Sortierzentren ankommen, dann von den Lieferpartnern abgeholt und an die Kunden zugestellt. Amazon werde rund 100 Arbeitsplätze schaffen, teilte das US-Unternehmen, das seinen Deutschland-Sitz in München hat, mit. Für die Auslieferung der Pakete an die Kunden werden bei Lieferpartnern 180 Fahrer zuständig sein, kündigte das Logistikunternehmen weiter an. Dem Vernehmen nach soll auch in Ramstein-Miesenbach ein Verteilzentrum entstehen. Im Dezember erst hatte zudem der Logistiker ID Logistics seinen Betrieb im Industriegebiet Nord aufgenommen.