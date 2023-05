Das zweite Maikerwe-Wochenende steht bevor – und verheißt noch mal einen Besucher-Ansturm auf den Messeplatz. Die Wettervorhersage prophezeit beste Bedingungen für das Freiluft-Vergnügen, wenngleich es sich wohl kaum alle dürften leisten können, allzu oft zum Rummel zu pilgern.

Schnell gerät der Besuch zum kostspieligen Vergnügen – bei 6,50 Euro für eine Currywurst mag der ärgste Hunger gestillt sein, jedoch droht auch der Appetit auf die ein oder andere Fahrt in rasant durch die Luft sausenden Sesseln zu vergehen. Solch Sausesitze bietet der „Blackout“ – da sagt schon der Name einiges über das Fahrvergnügen aus. Bis zu 16 Personen schleudert der Gelenkarm durcheinander. Da kann einem wohl in der Tat Hören und Sehen vergehen.